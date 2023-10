Anche il terzo volo speciale proveniente da Tel Aviv è atterrato a Kloten. Keystone

Il terzo volo speciale Swiss per rimpatriare cittadini svizzeri da Israele è atterrato, come previsto, stasera poco dopo le 21.00 all'aeroporto di Zurigo-Kloten. Come per i precedenti due tutti i posti a bordo erano stati riservati.

Sebbene vi fosse il tutto esaurito, tre sedili sono rimasti vuoti per cancellazioni dell'ultimo minuto, ha indicato un portavoce di Swiss all'agenzia Keystone-ATS. Complessivamente a bordo dell'Airbus A321neo, di una capacità di 215 posti, vi erano 212 adulti e bambini nonché dodici bebè.

Due collegamenti precedenti – uno atterrato martedì sera e il secondo nella tarda serata di ieri – avevano già riportato in Svizzera 439 persone, fra cui 15 bebè.

Quarto volo venerdì

Un quarto volo speciale di Swiss di andata e ritorno Zurigo-Tel Aviv, organizzato in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dovrebbe atterrare domani sera verso le 20.20 a Kloten. Ad operarlo sarà nuovamente un Airbus A321neo da 215 posti. Come già per i precedenti, i posti a bordo possono essere prenotati unicamente tramite una linea di emergenza comunicata dal DFAE.

Non è chiaro quanti cittadini svizzeri vogliano ancora lasciare Israele. Circa 600 persone con legami con la Confederazione hanno registrato la loro presenza in Israele tramite l'app ufficiale «Travel Admin».

