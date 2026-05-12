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Israele Gerusalemme istituisce un tribunale speciale militare per i crimini del 7 ottobre 2023

SDA

12.5.2026 - 10:36

La sede del parlamento israeliano, la Knesset, a Gerusalemme
La sede del parlamento israeliano, la Knesset, a Gerusalemme
Keystone

La Knesset ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023, con 93 voti a favore e nessuno contrario. Lo scrivono i media israeliani.

Keystone-SDA

12.05.2026, 10:36

12.05.2026, 10:45

La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte.

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