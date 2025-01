Le prime immagini dopo il fatto di cronaca a Tel Aviv Keystone

Un uomo ha cercato di accoltellare i passanti in via Levontin a Tel Avive ne ha ferito uno che è stato portato in ospedale. L'aggressore è stato poi «neutralizzato». Gli inquirenti ritengono che possa trattarsi di un attentato ma al momento stanno indagando.

Keystone-SDA SDA

La vittima dell'aggressione a Tel Aviv è un uomo di 30 anni, rimasto gravemente ferito. Un cittadino armato ha sparato all'aggressore uccidendolo. Le forze di polizia, anche in elicottero, stanno perlustrando la zona in cerca di eventuali complici. Foto e un video immediatamente pubblicati dai media israeliani mostrano la scena.