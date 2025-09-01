Nella Striscia di Gaza, in gran parte distrutta, si lotta per la sopravvivenza. In Israele si teme per gli ostaggi rimasti. Il governo Netanyahu vuole continuare la guerra contro Hamas e rischia una battaglia di logoramento senza fine. Keystone

Mentre la gente muore di fame nella Striscia di Gaza, Israele prepara l'occupazione totale. Così facendo, Benjamin Netanyahu sta mettendo in pericolo gli ultimi ostaggi e sta invischiando lo Stato ebraico in una guerra da cui non può più fuggire.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Israele sta avanzando verso Gaza City e vuole occupare completamente la Striscia. L'obiettivo è sconfiggere Hamas una volta per tutte.

Il gruppo terroristico ha accettato un nuovo accordo di cessate il fuoco, che lo Stato ebraico non sta rispettando.

Hamas è indebolito, ma è ancora in grado di infliggere colpi mortali alle truppe israeliane a Gaza.

Ampie fasce della popolazione israeliana sono contrarie ai piani del governo perché mettono a rischio gli ultimi 20 ostaggi ancora vivi.

Gli osservatori internazionali temono che, occupando completamente la Striscia, Israele si stia mettendo in una posizione dalla quale non potrà più liberarsi. Mostra di più

Qual è la situazione attuale nella Striscia di Gaza?

L'escalation più recente è stata l'attacco a un ospedale di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Un'aggressione particolarmente crudele dato che, secondo gli analisti, si è trattato di un «double tap attack».

Questo è il termine usato per descrivere le aggressioni in cui il primo bombardamento è seguito da un secondo quando i primi soccorritori arrivano sul posto. Nell'attacco sono rimaste uccise almeno 22 persone, tra cui cinque membri dei media e diverso personale ospedaliero.

È da notare che il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di un tragico incidente. Il giorno dopo, l'esercito ha annunciato che l'aggressione aveva avuto come obiettivo una telecamera installata da Hamas e che aveva ucciso sei terroristi.

Nel frattempo, le forze armate israeliane stanno avanzando nei sobborghi di Gaza City. Secondo le loro stesse dichiarazioni, controllano già il 75% della Striscia. L'obiettivo dichiarato è però quello di occuparla completamente. L'offensiva dovrebbe avvenire a metà settembre.

Qual è la situazione dell'approvvigionamento e della protezione della popolazione civile?

La popolazione civile palestinese si trova in una situazione di emergenza che difficilmente potrebbe essere più drammatica. In diverse zone della Striscia c'è una vera e propria carestia.

L'autorità sanitaria, le cui cifre si sono ripetutamente rivelate corrette in passato, ha recentemente stimato in 313 il numero di morti per fame. Tra questi ci sono 119 bambini.

A ciò si aggiungono le malattie dovute alle scarse condizioni igieniche e allo sfinimento della popolazione, dopo quasi due anni di fuga dalle bombe israeliane.

La produzione di cibo a Gaza è stata praticamente completamente distrutta. La popolazione dipende dalla consegna degli aiuti, che però arrivano troppo poco.

La Gaza Humanitarian Foundation, istituita da Israele e dagli Stati Uniti, distribuisce parte degli aiuti. Altri sono distribuiti dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. I loro leader criticano lo Stato ebraico per aver fatto entrare troppo poco cibo nella Striscia.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il 78% degli edifici è stato distrutto. Negli ultimi mesi, l'esercito ha iniziato a radere al suolo quartieri e città già pesantemente danneggiati, come mostrano le immagini satellitari.

Di recente Papa Leone XIV ha invitato Israele a porre fine alle punizioni collettive contro la popolazione della Striscia, vietate anche dal diritto internazionale.

Lo Stato ebraico ha chiesto all'organizzazione IPC di ritirare il suo rapporto, in cui i suoi esperti affermano che c'è una carestia in alcune parti di Gaza. Secondo la loro posizione, non c'è alcuna carestia.

La popolazione della Striscia di Gaza, in gran parte distrutta, dipende dagli aiuti alimentari. Poiché i beni essenziali che arrivano sono troppo pochi, c'è una carestia. Keystone

Quanto è ancora forte Hamas?

Hamas ha subito gravi perdite dopo il massacro del 7 ottobre 2023 e la successiva campagna di rappresaglia dell'esercito israeliano. L'entità di queste perdite è oggetto di speculazioni.

Si ritiene che del gruppo dirigente che ha comandato l'attacco alla popolazione israeliana sia rimasto un solo uomo: Izz al-Din al-Haddad è il suo nome ed è ora considerato il nuovo leader dell'organizzazione terroristica.

L'esercito israeliano sottolinea di aver cacciato Hamas dalla zona di confine tra Palestina e Israele. L'organizzazione militante islamica non rappresenta più una minaccia importante per il popolo dello Stato ebraico.

In risposta a quasi due anni di attacchi e occupazione israeliana, Hamas ha cambiato la sua strategia e ora opera con tattiche di guerriglia e piccole unità, fino a singoli combattenti. Più volte sono riusciti a infliggere colpi mortali ai soldati israeliani in combattimenti urbani.

Hamas è più lontano dal suo obiettivo dichiarato di distruggere lo Stato di Israele che mai nella sua storia. Ma continua a rappresentare una minaccia mortale per i soldati israeliani nella Striscia.

Inoltre, Hamas ha in mano gli ultimi circa 20 ostaggi ancora vivi. Anche i corpi di altri 30 rapiti sono ancora nelle mani dell'organizzazione terroristica. Ogni avanzata dell'esercito israeliano e ogni accerchiamento di Hamas mette a rischio la vita degli ostaggi.

Qual è la strategia del governo di Netanyahu?

Il governo di Netanyahu e il gabinetto di sicurezza chiedono che l'esercito occupi completamente la Striscia. Questo dovrebbe rendere possibile il disarmo completo di Hamas e la liberazione degli ultimi ostaggi. Il capo dell'esercito avrebbe respinto il piano, secondo quanto riportato da diversi media.

Ma ampie fasce della popolazione israeliana ed esperti di sicurezza temono che, al contrario, ciò metterebbe in grave pericolo gli ultimi ostaggi ancora in vita.

Numerosi osservatori criticano il fatto che Israele non abbia presentato un piano su chi dovrà governare Gaza in futuro. Il governo non ha un piano di uscita e si sta quindi preparando a un conflitto senza fine, riassume il Center for Strategic and Security Studies.

È chiaro che l'esecutivo, e in particolare le forze di estrema destra in esso coinvolte, non vogliono una soluzione a due Stati. Questo è stato un obiettivo dei tentativi di mediazione per anni. La speranza era che l'autonomia dei palestinesi avrebbe portato la pace.

Israele vuole occupare completamente la Striscia di Gaza per sconfiggere Hamas una volta per tutte. Keystone

Che dire di un cessate il fuoco o di un accordo con gli ostaggi?

Un accordo di cessate il fuoco negoziato da Egitto, Qatar e dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è sul tavolo da settimane.

Hamas lo ha accettato la scorsa settimana. L'accordo prevede un cessate il fuoco di 60 giorni durante i quali dovranno essere rilasciati gli ostaggi rimasti in vita.

Al contrario il governo israeliano non sta nemmeno discutendo la proposta.

Come si comporta Donald Trump?

Di recente si è svolto a Washington un incontro tra i ministri degli esteri di Israele e degli Stati Uniti, Gideon Sa'ar e Marco Rubio. L'incontro si è concentrato sulla situazione in Medio Oriente e in particolare sulle conseguenze degli attacchi israelo-americani all'Iran. Non è noto se abbiano discusso anche del presente e del futuro della Striscia.

Allo stesso tempo, il presidente Donald Trump, il genero ed ex inviato in Medio Oriente Jared Kushner e l'attuale inviato Witkoff hanno discusso di un possibile assetto postbellico a Gaza. Rubio sarebbe stato presente in alcuni momenti, così come l'ex primo ministro britannico Tony Blair, come riportato dal New York Times.

Alla fine di luglio, il repubblicano ha brevemente incolpato Netanyahu e l'esercito israeliano per la carestia nella Striscia. Nel frattempo non se ne è saputo più nulla. Più di recente, in linea con le dichiarazioni del premier israeliano, ha annunciato che Hamas rilascerà i suoi ostaggi solo se sarà sottoposto a continue pressioni.

Il presidente americano sta inoltre concentrando l'attenzione su un accordo per porre fine alla guerra a Gaza, invece di un cessate il fuoco temporaneo. Netanyahu ha poi dichiarato che anche il suo governo è interessato a un accordo finale, ma su chi dovrebbe governarla non se ne parla.

Come reagisce la popolazione israeliana alle azioni dell'esercito nella Striscia di Gaza?

La scorsa settimana, le manifestazioni in Israele a favore del rilascio degli ostaggi hanno raggiunto diverse centinaia di migliaia di persone. Molti incolpano il premier per il fatto che 50 ostaggi sono ancora trattenuti da Hamas. Molti temono che altri moriranno se l'esercito continuerà a occupare Gaza.

Le sofferenze della popolazione civile palestinese in Israele sono meno criticate. Secondo un sondaggio condotto a metà agosto, il 62% degli intervistati ritiene che non ci siano «innocenti» nella Striscia.

Questo non significa che Israele abbia il diritto di uccidere civili con i suoi attacchi. Il risultato del sondaggio indica però chiaramente che la compassione per le vittime civili della guerra di rappresaglia non è molto pronunciata.

Ciò è stato illustrato anche dalla dichiarazione di una docente universitaria israeliana. Quest'ultima ha dichiarato alla SRF che quando ha detto ai suoi studenti che Israele stava facendo cose terribili a Gaza, loro hanno risposto che non gli importava, avevano fatto cose terribili anche a loro.

Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato questa settimana a favore del rilascio degli ostaggi e contro il governo Netanyahu. Keystone

È in vista la fine della guerra nella Striscia di Gaza?

È difficile immaginare che Hamas rilasci gli ultimi ostaggi nell'ambito di un accordo, perché ciò significherebbe rinunciare al suo ultimo asso nella manica. Netanyahu ripete dall'ottobre 2023 che solo la fine di Hamas potrebbe porre fine alla guerra.

Non si può escludere che lo Stato ebraico assuma il controllo della Striscia. Qualunque cosa ciò significhi per la popolazione palestinese, difficilmente porrà fine al conflitto.

Anche perché un'ideologia non può essere eliminata con la forza, come sottolinea «Foreign Policy». Piuttosto, la continua sofferenza della popolazione palestinese ridurrà la benevolenza verso Israele ben oltre il mondo arabo.

Israele sembra mettersi in una situazione senza speranza nella Striscia di Gaza.