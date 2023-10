Una donna del posto cammina su una strada bombardata nell'insediamento di Avdiivka vicino alla linea del fronte nella regione di Donetsk in Ucraina, il 28 agosto 2023. KEYSTONE

Le operazioni offensive russe in corso nell'area di Avdiivka, nella regione del Donetsk, ieri «hanno subito battute d'arresto nei dintorni della città».

Lo sostiene un report dell'Institute for the Study of War (ISW) ricordando che nei giorni scorsi le forze di Mosca hanno attaccato le aree a nord e sud della città e «sono avanzate a sud di Krasnohorivka (5 km a nord di Avdiivka) e a sud-est di Pervomaiske (11 km a sud-ovest di Avdiivka)» per un totale di 4,5 chilometri quadrati di area.

L'Istituto ha anche sottolineato che non c'è «alcuna prova» che i russi abbiano preso l'impianto per ottenere il coke, un tipo di gas residuo della distillazione del carbon fossile che si ottiene riscaldando a secco alcuni tipi di litantrace, come invece alcuni canali Teelgram avevano riferito nelle scorse ore.

Un volontario russo della 4a brigata della Repubblica popolare di Lugansk (LNR), citato dal think thank statunitense, ha affermato che «le forze russe possono "comprimere il perimetro (controllato da Kiev, ndr)" catturando il territorio ucraino meno fortificato vicino ad Avdiivka, ma ha espresso la preoccupazione che i generali russi interpretino male questi progressi limitati e cerchino di accelerare gli sforzi offensivi» verso la città del Donetsk.

Secondo il volontario una tale, errata percezione, potrebbe portare le forze russe a «sbattere sule cemento» delle fortificazioni ucraine.

SDA