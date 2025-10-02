  1. Clienti privati
«Blocchiamo tutto» Weekend di fuoco in Italia: cortei, scontri e atenei occupati 

SDA

2.10.2025 - 21:42

Protesta a Roma: «Blocchiamo tutto»
Protesta a Roma: «Blocchiamo tutto»
KEYSTONE

In Italia si prospetta un weekend di fuoco nel segno dello slogan «Blocchiamo tutto». Con lo sciopero generale di venerdì ed il corteo nazionale per Gaza di Roma sabato pomeriggio.

Keystone-SDA

02.10.2025, 21:42

Medio Oriente. Gli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri

Medio OrienteGli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri

Appuntamenti che sono stati preceduti dalle mobilitazioni in tutta Italia, con università occupate, lezioni interrotte e proteste degli studenti – in un liceo romano ci sono state anche tensioni tra ragazzi proPal e membri della comunità ebraica – linee ferroviarie bloccate, scontri nelle stazioni e devastazioni, come quelle nelle Officine grandi riparazioni di Torino, dove domani sono attesi Ursula von der Leyen e Jeff Bezos: in 200 a volto coperto hanno sfondato i cancelli e distrutto porte, sedie e tavoli prima di essere respinti dalle forze di polizia.

Forze dell'ordine sotto pressione

La Global Sumud Flotilla intercettata dalle forze armate israeliane infiamma le piazze e sta mettendo a dura prova il dispositivo messo a punto dal Viminale, che ha imposto una stretta su permessi e licenze delle forze dell'ordine proprio per assicurare in questa settimana calda una presenza massiccia di agenti per le strade.

E dopo l'attacco ad una sinagoga a Manchester sale anche la preoccupazione per i circa 200 obiettivi sensibili israeliani sul territorio italiano, protetti da imponenti misure di tutela, come il quartiere ebraico di Roma.

Tensione negli atenei

La tensione è alta nelle università. A Roma, un corteo promosso dai collettivi studenteschi ha sfilato dalla Sapienza al Colosseo. A Milano è stata occupata l'università Statale, a Lecce quella del Salento, negli atenei di Bologna e Pisa sono stati bloccati i Rettorati. A Padova e Venezia le lezioni sono state interrotte. Sempre nella Capitale tensione al liceo artistico Caravillani, che ha l'ingresso condiviso con un tempio ebraico.

Tre studenti con il megafono hanno intonato slogan per la Palestina e alcune persone che si trovavano nel tempio sono uscite. Ne è nata un'accesa discussione culminata con spintoni. Decine gli identificati, di entrambi i gruppi.

Ticino. Presidio pacifico a Lugano per la «Global Sumud Flotilla»

TicinoPresidio pacifico a Lugano per la «Global Sumud Flotilla»

I trasporti potrebbero subire ritardi

Problemi anche nei trasporti. A Trieste manifestanti hanno tentato di entrare nella stazione ferroviaria, hanno spaccato alcuni vetri ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine. Lanciati oggetti e bottiglie contro gli agenti, un poliziotto è caduto e si è ferito leggermente a una mano, con frammenti di vetro.

A Firenze occupati i binari della stazione di Santa Maria Novella. Circolazione ferroviaria sospesa in serata sulla linea Genova-Roma in prossimità di Livorno e Viareggio, e a Bologna, nodo fondamentale sulla linea Roma-Milano, per la presenza dei manifestanti sui binari.

A Napoli i pro-Pal hanno cercato di forzare il blocco all'ingresso del porto mentre a Torino, prima dell'assalto alle Officine in serata, un gruppo di manifestanti ha bloccato la Tangenziale mentre un altro è riuscito a entrare nel perimetro dell'aeroporto obbligando allo stop dei voli per una ventina di minuti.

Scontri con le forze di polizia a Trieste e soprattutto a Bologna, mentre a Firenze sono state lanciate bombe carta dai manifestanti che hanno occupato la stazione di Santa Maria Novella.

Chiede aiuto alla Meloni. Elisa in lacrime: «Adesso che han bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti»

Chiede aiuto alla MeloniElisa in lacrime: «Adesso che han bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti»

