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Ecco com'è stato preso Truffa da quasi mezzo milione, capo ufficio cantonale svizzero arrestato in Italia, vicino a Latina

SDA

12.6.2026 - 17:17

Un cittadino svizzero è stato arrestato in Italia su richiesta della Procura dei Grigioni. (immagine simbolica)
Un cittadino svizzero è stato arrestato in Italia su richiesta della Procura dei Grigioni. (immagine simbolica)
Keystone

La polizia italiana ha arrestato un cittadino svizzero nei cui confronti le autorità elvetiche avevano emesso un provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali. L'uomo, 70 anni, è stato individuato all'ospedale civile «Dono Svizzero» di Formia, in provincia di Latina, dove era ricoverato per motivi sanitari.

Keystone-SDA

12.06.2026, 17:17

12.06.2026, 17:25

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha confermato oggi a Keystone-ATS l'arresto dell'uomo, avvenuto l'8 giugno. «La persona era stata segnalata a livello internazionale per l'arresto su richiesta della Procura dei Grigioni», ha precisato.

Gli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza del Comune nel sud della provincia di Latina hanno consentito di verificare che il 70enne risultasse destinatario di una richiesta di arresto inoltrata dalla Svizzera tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia in relazione a reati di appropriazione indebita e truffa.

L'uomo avrebbe incassato in qualità di capo di un ufficio cantonale un importo di quasi 500'000 franchi, falsificando i documenti.

L'arrestato si trova nel carcere di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. «La Svizzera ha ora 18 giorni di tempo per presentare una richiesta formale di estradizione all'Italia», ha indicato l'UFG.

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