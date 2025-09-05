Naufragio di Mike LynchIl comandante del Bayesian: «Ero certo che non sarebbe affondato»
SDA
5.9.2025 - 18:45
I passeggeri del Bayesian, lo yacht affondato un anno fa nelle acque di Porticello, tra Palermo e Cefalù, in Sicilia, erano certi che il veliero del magnate Mike Lynch non sarebbe mai colato a picco.
Keystone-SDA
05.09.2025, 18:45
SDA
Della stessa idea era anche l'imprenditore britannico del settore della cibersicurezza che, la notte del disastro, era rimasto a dormire nonostante la moglie, Angela Bacaras, fosse salita in coperta per vedere cosa stesse succedendo, allarmata da un brusco movimento della nave.
È quanto emerge dagli interrogatori dei superstiti del naufragio sentiti dagli inquirenti durante i giorni successivi alla tragedia costata la vita a sette persone.
«Non mi era mai successo nulla di simile in tutta la carriera», ha detto agli investigatori nel corso dell'interrogatorio James Cutfield, il comandante dello yacht che è poi stato indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo insieme all'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e al marinaio inglese Matthew Griffiths.
Il comandante ha ribadito che dopo aver mangiato sul ponte superiore, tutti i portelloni della nave erano stati chiusi e l'aria condizionata era accesa. «Era chiuso anche il portellone che porta alla sala macchine», ha ribadito, guardando la planimetria dello yacht.
La barca in poco tempo s'inclina a 90°
Nessun allarme ci sarebbe stato dunque fin quando il vento ha iniziato a soffiare a 30 nodi (55,6 km/h).
C'è stato allora un movimento dell'imbarcazione che ha svegliato gli ospiti, compresi il magnate britannico, che però poi è rimasto a dormire, e la moglie, che è salita per vedere cosa stesse succedendo.
Secondo i superstiti sarebbe passato poco tempo da quando il veliero è stato spinto dal vento a 45 gradi e poi a 90.
«È rimasto a dormire con l'ossigeno»
Ma anche allora, il comandante Cutfield era certo che la nave non sarebbe affondata.
«Pensavo che non potesse accadere – ha detto il comandante agli inquirenti – ma forse il vento ha spinto lo yacht più in profondità. La nave è affondata in sette minuti. All'interno c'era un sistema di registrazione con un circuito chiuso, non c'era una scatola nera».
«Angela ha svegliato Mike – ha concluso il comandante – attorno alle 4.00 e gli ha chiesto che ore fossero. Lui è rimasto nella cabina a dormire con la maschera di ossigeno. La figlia Hannah era nella cabina della tata».