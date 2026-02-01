Il luogo della valanga Foto Soccorso alpino

Una valanga staccatasi domenica a Casera Razzo, al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, ha travolto uno scialpinista, che è stato trovato privo di vita sotto circa un metro di neve. È questo il bilancio fatto dal Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg.

Keystone-SDA SDA

Nell'area, viene precisato, c'erano diverse valanghe e dunque il corpo è stato trovato solo dopo varie ricerche, comunque nella zona indicata dalla persona che aveva dato l'allarme.

Una seconda valanga, invece, a Sella Nevea, a circa 2'000 metri di quota, ha investito una persona che si trovava in gruppo insieme con altri 4 escursionisti, forse tutti di nazionalità slovena. La persona è stata estratta dalla neve dai compagni, è ferita e in ipotermia ma cosciente.

È stata nel frattempo stabilizzata dal personale del secondo elicottero sanitario dell'elisoccorso regionale e trasportata a Sella Nevea da dove si prevede il trasferimento, sempre in elicottero, all'ospedale di Udine.

Sul posto hanno operato anche una unità cinofila da valanga, un medico del Soccorso Alpino italiano, un tecnico di elisoccorso, personale della Guardia di Finanza e della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, nonché la Polizia di Stato italiana.

La valanga, sottolineano al Corpo Nazionale italiano Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), è notevole, con un fronte di cinquanta metri e un dislivello di circa duecento.