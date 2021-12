Torino: crolla una gru, 3 morti e 3 feriti

Parti della gru crollata su un palazzo oggi a Torino. Keystone

Una gru è caduta questa mattina su un palazzo di sette piani di via Genova a Torino, dove era stato aperto un cantiere per il rifacimento del tetto. I tre operai impegnati nel montaggio sono morti. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui due passanti.

Sono 40 i morti in incidenti sul lavoro in Piemonte dall'inizio dell'anno. Secondo i vigili del fuoco si è trattato di un cedimento alla base della gru, poi è crollata tutta la struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata.

ats