Romeo è stato eletto oggi all'unanimità. Keystone

Massimiliano Romeo è il nuovo segretario della Lega Lombarda, eletto oggi durante il congresso in corso a Milano. «Se siamo arrivati fin qui è perché ce lo siamo meritato con un anno e mezzo di lavoro sul territorio» ha detto subito dopo l'elezione per acclamazione.

«Ho il massimo rispetto per la segreteria regionale uscente, sono amici e li conosco da anni», ma «se vogliamo prendere un po' della Lega delle origini, prima viene il simbolo e poi la cadrega. Sia chiaro. Così come la militanza non può essere considerata manovalanza e poi un comitato ristretto prende le decisioni per tutti» ha aggiunto.

Al netto delle diversità di visione sul movimento «ci sono sensibilità diverse» ed «è giusto un confronto». Romeo ha poi espresso «massimo rispetto» per Luca Toccalini e Cristian Invernizzi.

La Lega Lombarda ora punta a «instaurare un clima di collaborazione e armonia, cercare di andare d'accordo pur con sensibilità differenti, superando le attuali conflittualità, tante, troppe».

Intanto, oggi, nel tardo pomeriggio, Patto per il Nord - formato da ex leghisti anti Salvini espulsi dal Carroccio - una «nuova realtà federalista in occasione della riunione del consiglio federale tenutosi a Milano, annuncia di aver consegnato la tessera nr 1, nominandolo Presidente ad honorem, ad Umberto Bossi.

«Onorati della fiducia dell'uomo che per primo ha fatto alzare la testa al Paese, circa le questioni meritocratiche, federaliste e libertarie». Lo annuncia in una nota l'ex leghista Paolo Grimoldi.