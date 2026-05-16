Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026 Soccorritori sul posto dopo l'investimento. Immagine: sda L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta. Immagine: KEYSTONE Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite. Immagine: KEYSTONE Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Immagine: KEYSTONE Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026 Soccorritori sul posto dopo l'investimento. Immagine: sda L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta. Immagine: KEYSTONE Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite. Immagine: KEYSTONE Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Immagine: KEYSTONE

Sono 8 i feriti, (e non 7 come annunciato in un primo momento) 5 donne e 3 uomini, coinvolti in quanto avvenuto a Modena dove un 31enne ha investito dei passanti. Quattro, è confermato, sono gravi.

Keystone-SDA SDA

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di pedoni in centro a Modena (Emilia-Romagna) sabato pomeriggio. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave.

Secondo il bilancio fornito da fonti dell'Azienda unità sanitaria locale della città, a Modena, all'ospedale di Baggiovara, sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, e in condizioni meno serie un 69enne.

All'Ospedale Maggiore di Bologna si trova la ferita più grave, una 55enne, mentre meno preoccupanti, per quanto gravi, sono le condizioni di un 52enne: entrambi sono in rianimazione

Altre tre persone, una 27enne, una 71enne e un 47enne sono in condizioni non gravi al Policlinico di Modena.

Cosa si sa sul conducente?

Il conducente, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, dopo aver investito i passanti, sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo.

L'uomo è stato arrestato. Secondo l'ANSA è un 31enne laureato in economia nato in provincia di Bergamo (Lombardia), ma residente nel Modenese. Sarebbe un cittadino italiano di origine nordafricana. Risulterebbe incensurato.

Al momento del dramma non sembra fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol, aggiunge l'ANSA.

Il sindaco: «Pare che abbia tentato di colpire qualcuno»

Non ci sono morti, «ma sette feriti di cui due gravi» trasportati all'ospedale a Bologna (Emilia-Romagna), aveva indicato in un primo tempo il sindaco Massimo Mezzetti, sul posto.

Secondo le prime testimonianze, aveva spiegato Mezzetti, l'auto guidata da una persona di origine nordafricana «ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate».

«Lo hanno visto con un'arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno».