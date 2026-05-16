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Emilia-Romagna Auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono dei feriti

SDA

16.5.2026 - 18:17

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena (Emilia-Romagna) oggi pomeriggio.

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
sda

Keystone-SDA

16.05.2026, 18:17

16.05.2026, 18:57

Ci sono feriti, almeno due in modo grave.

Il conducente, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, sarebbe poi sceso dal veicolo e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo.

Secondo alcune fonti sul posto, l'uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine.

La zona è stata transennata. Sul posto sono intervenute diverse forze dell'ordine e di soccorso.

La notizia è stata aggiornata con quest'altro articolo:

Emilia-Romagna. Auto falcia diversi pedoni a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi. Ecco cosa si sa sul conducente

Emilia-RomagnaAuto falcia diversi pedoni a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi. Ecco cosa si sa sul conducente

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