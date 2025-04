Il celebre criminale sardo Graziano Mesina (foto d'archivio) Keystone

È morto sabato mattina, all'età di 83 anni, Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo.

Proprio venerdì Mesina era stato scarcerato dopo che era stata accolta l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata al tribunale di sorveglianza di Milano dalle avvocate, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. L'ex bandito sardo si trovava nel reparto di polizia penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano dove era stato trasferito dal carcere di Opera nel quale era detenuto da due anni.

Mesina, che aveva compiuto 83 anni lo scorso 4 aprile, era malato da tempo e sono state sette le istanze per chiedere il differimento della pena, per motivi di salute, presentate al tribunale di sorveglianza di Milano da parte delle sue legali e sempre respinte sino all'ultima accolta venerdì.

Dal dicembre del 2021 si trovava in carcere per scontare 24 anni ricalcolati sulla condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Prima di essere catturato a Desulo (Nuoro), aveva passato un anno e mezzo in latitanza. Era stato arrestato e condotto prima nel carcere nuorese di Badu 'e Carros, poi da due anni era rinchiuso in quello milanese di Opera.

«Fino all'ultimo Graziano Mesina è rimasto in carcere. Su di lui c'è stato una sorta di accanimento», ha affermato all'ANSA una delle sue legali Goddi. «Siamo molto dispiaciute e anche contrariate perché si poteva scarceralo prima, almeno un mese fa – ha aggiunto – oggi ci stavamo preparando per andare a trovarlo con alcuni familiari e organizzare il suo trasferimento in Sardegna, invece c'è stato questo epilogo».