  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Italia A Bologna un passeggero stacca un pezzo di orecchio all'autista del bus

SDA

14.6.2026 - 12:18

L'episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 8:00. (Foto simbolica)
L'episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 8:00. (Foto simbolica)
Keystone

Ha fermato il bus qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata: per questo un uomo ha aggredito l'autista della linea 96 Tper in piazza Minghetti a Bologna, sputandogli addosso e mordendogli un orecchio, staccandone un pezzetto.

Keystone-SDA

14.06.2026, 12:18

L'episodio – così riporta l'edizione bolognese de Il Resto del Carlino – è avvenuto ieri mattina intorno alle 8:00.

L'autista ha cercato di allontanare l'aggressore. Ne è nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo ha morso.

L'aggressore si è dato alla fuga poco dopo, accortosi dell'arrivo della Polizia.

Il conducente è stato poi assistito dai soccorsi e la polizia ha acquisito le registrazioni della videosorveglianza del mezzo per identificare l'autore dell'aggressione.

I più letti

Orietta Berti: «I miei figli avranno poco da ereditare, ecco perché»
I risultati delle votazioni a colpo d'occhio
«No» al 55% all'iniziativa sulla sostenibilità, verso un «sì» alla riforma del servizio civile
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
La Svizzera massacrata nei commenti sul web dopo la partita d'esordio

Altre notizie

Origini taciute. Trump compie 80 anni, ecco la storia del figlio di immigrati e della sua famiglia

Origini taciuteTrump compie 80 anni, ecco la storia del figlio di immigrati e della sua famiglia

Flotta ombra. Sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina, intercettata nella Manica una petroliera russa

Flotta ombraSanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina, intercettata nella Manica una petroliera russa

Stati Uniti. Altra sberla per Trump, giudice blocca il suo piano sui parchi nazionali con cui voleva riscrivere la storia degli Stati Uniti

Stati UnitiAltra sberla per Trump, giudice blocca il suo piano sui parchi nazionali con cui voleva riscrivere la storia degli Stati Uniti