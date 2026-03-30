Le immagini delle telecamere che avrebbero ripreso un gruppo di almeno quattro ladri incappucciati, mentre entrano nella villa di notte, tra il 22 e il 23 marzo.

Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, Parma, Lombardia. IMAGO/robertharding

Keystone-SDA SDA

E poi le tracce che la banda potrebbe aver lasciato, per esempio sul quadro abbandonato all'interno del museo quando è scattato l'allarme.

Si muovono anche in queste direzioni le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma, sul furto di tre quadri dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo.

Le opere sono di piccole dimensioni, ma di grande valore: «Les Poissons», olio su tela di Pierre-Auguste Renoir è valutato circa sei milioni, «Natura morta con ciliegie», acquerello di Paul Cézanne circa tre milioni, mentre «L'odalisca sulla terrazza» di Matisse sarebbe valutata alcune decine di migliaia di euro.

La Fondazione ha presentato denuncia.

Un furto in meno di 3 minuti

I ladri sono entrati nella proprietà da un cancello a cui sono state segate sbarre e poi hanno divelto un portone di ingresso.

Da quando sono entrati sono rimasti all'interno della villa dei capolavori, dove è ospitata la collezione permanente di Luigi Magnani, per meno di tre minuti, come sostenuto dalla Fondazione.

Ma per raggiungere fisicamente l'ingresso dal cancello e poi per uscire e andarsene per i campi, raggiungendo una strada dove presumibilmente c'era un mezzo ad attenderli, sembrerebbe essere necessario un tempo superiore.

L'allarme è stato sentito nella notte da alcuni residenti.