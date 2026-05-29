Proteste in tutta Italia oggi. Keystone

Disagi in diverse città italiane e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base (Usb, Snater, Slaì Cobas, Unicobas), con manifestazione nazionale a Roma che è partita alle 9:30

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Lo sciopero è stato proclamato per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo, ultima motivazione ma non meno importante a detta dei sindacati, «la complicità nel genocidio a Gaza».

Il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23.59 del 29 maggio.

Lo sciopero del settore ferroviario invece prenderà il via alle 21 del giorno precedente, per poi concludersi 24 ore dopo. Trenitalia ha sottolineato che «dalle ore 21 del 28 alle ore 21 del 29 maggio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni e invitano per i convogli a media e lunga percorrenza, a consultare l'elenco dei treni garantiti».

Lista consultabile anche per i treni di Italo. Per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i mezzi nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Atac a Roma assicura i mezzi da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Atm a Milano mantiene fasce di servizio garantite da inizio servizio alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18.

Interessati anche treni in Svizzera

Un portavoce delle FFS, contattato da Keystone-ATS, ha dichiarato che i viaggiatori diretti in Italia devono prevedere soppressioni nel traffico a lunga percorrenza da Chiasso e Domodossola.

Lo stesso vale anche per i collegamenti regionali tra il Ticino e l'Italia, ha aggiunto. In caso di soppressioni, ha annunciato la società ferroviaria italiana Trenord, saranno messi a disposizione autobus sostitutivi tra Stabio e l'aeroporto di Milano Malpensa.

Le FFS raccomandano ai viaggiatori diretti in Italia di verificare la situazione. I passeggeri possono consultare la situazione operativa sul sito delle FFS o tramite app.

Non solo trasporti

In Italia disagi potrebbero esserci, a seconda dell'adesione dei lavoratori allo sciopero, anche nella scuola e nel servizio sanitario, che però garantisce sempre i servizi minimi.

A fermarsi sono anche i Vigili del Fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata, in occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, sono previsti cortei in tutta Italia.