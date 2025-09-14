Dramma a MilanoA Milano un anziano si getta dal balcone, ma cade su una passante uccidendola
SDA
14.9.2025 - 22:32
Un doppio dramma si è consumato questa sera a Milano, dove un anziano che si è gettato lanciandosi dal balcone della propria abitazione è finito addosso a una passante causandone la morte. L'aspirante suicida, invece, è sopravvissuto.
Keystone-SDA
14.09.2025, 22:32
SDA
È accaduto in via Fratelli di Dio, nella periferia Sud-Ovest del capoluogo, dove un 70enne, dopo aver tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano, precipitando è finito su una donna italiana 83enne che stava camminando sul marciapiede.
Nulla da fare per la passante, nonostante i soccorsi del 118.
Il 70enne è stato a sua volta soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all'Ospedale Niguarda, dove non si troverebbe in pericolo di morte.