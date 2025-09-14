  1. Clienti privati
Dramma a Milano A Milano un anziano si getta dal balcone, ma cade su una passante uccidendola

SDA

14.9.2025 - 22:32

Un doppio dramma si è consumato questa sera a Milano, dove un anziano che si è gettato lanciandosi dal balcone della propria abitazione è finito addosso a una passante causandone la morte. L'aspirante suicida, invece, è sopravvissuto.

Immagine d'archivio: una veduta di Milano.
Immagine d'archivio: una veduta di Milano.
sda

Keystone-SDA

14.09.2025, 22:32

È accaduto in via Fratelli di Dio, nella periferia Sud-Ovest del capoluogo, dove un 70enne, dopo aver tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano, precipitando è finito su una donna italiana 83enne che stava camminando sul marciapiede.

Nulla da fare per la passante, nonostante i soccorsi del 118.

Il 70enne è stato a sua volta soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all'Ospedale Niguarda, dove non si troverebbe in pericolo di morte.

