Italia Slavine in Valtellina, chiuso in anticipo il passo della Forcola

SDA

24.11.2025 - 20:00

Il passo della Forcola è stato chiuso anticipatamente.
Keystone

Il maltempo, che sta interessando alcune aree di Valtellina e Valchiavenna, ha portato alla chiusura definitiva anticipata del passo della Forcola, che era prevista per il 28 novembre.

Intorno alle 11:30 di lunedì, infatti, la caduta di due slavine ha interessato metà della carreggiata all'altezza dell'ultimo chilometro.

Nessun danno a persone o veicoli in transito, ma sul posto è giunta subito una pattuglia della Polizia Locale di Livigno per bloccare la circolazione e provvedere allo sgombero della neve. Si è deciso, a questo punto, per la chiusura definitiva del Passo. Il problema non è tanto l'altezza della neve, si parla di 10 centimetri, ma il suo accumulo in canali portata dal vento che soffia forte.

Innevato anche il valico del Foscagno, ma senza particolari problemi per il transito, ferma restando la dotazione obbligatoria con gomme da neve e catene, e attenzione anche sulla parte alta del Bernina e su tutti i Passi alpini in Valtellina e Valchiavenna, al momento, ancora aperti. La località di Livigno resta pertanto raggiungibile.

