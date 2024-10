Sono più di un centinaio i treni cancellati, totalmente o parzialmente a causa del guasto che si è verificato sulla linea ferroviaria a Roma, con la disconnessione degli impianti delle stazioni Termini e Tiburtina. (Foto simbolica) Keystone

Dalle 6:30 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. La Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha riferito che c'è stata «una disconnessione degli impianti».

SDA

Il caos ha avuto ripercussioni anche in altre stazioni per le partenze e gli arrivi ritardati o cancellati.

«Ci scusiamo per i disagi della giornata, disagi importanti. È avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l'impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le cause del guasto sono in corso di accertamento», ha spiegato l'amministratore delegato della RFI, Gianpiero Strisciuglio, circa il guasto. «I nostri operai sono intervenuti prontamente e alle 8:30 abbiamo ripristinato la circolazione». Ma i ritardi accumulati pesano sugli utenti che sono stati comunque invitati a riprogrammare i loro viaggi. «La circolazione è fortemente rallentata» e «i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni», comunica infatti Trenitalia, mentre prosegue l'intervento dei tecnici.

Sono stati comunque decine i treni in ritardo o cancellati, dall'Alta velocità, agli Intercity ai regionali. Pesanti ripercussioni anche sul nodo ferroviario di Bologna, Napoli e Milano, dove il ritardo maggiore è stato calcolato in 260 minuti per due convogli provenienti da Lecce.

Secondo la RFI, il guasto che ha bloccato il nodo di Roma per oltre 3 ore «non è riconducibile ad un attacco hacker».

SDA