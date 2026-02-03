L'europarlamentare italiano Roberto Vannacci (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

L'europarlamentare italiano eletto nelle file della Lega e fino ad oggi, dal 15 maggio dello scorso anno, vicesegretario federale del partito Roberto Vannacci dice addio alla formazione politica. E annuncia: «Proseguo la mia strada da solo», ammettendo che il simbolo «Futuro Nazionale da oggi è una realtà».

Keystone-SDA SDA

Il «ci eravamo tanto amati» tra il generale dell'esercito e il leader leghista nonché vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini che l'ha arruolato e promosso vicesegretario a tempo di record, è finito.

Ed è finito male. Salvini lo dice apertamente e affonda il colpo imputando a Vannacci il tradimento della parola data e l'onore macchiato. E gli ricorda: «Un soldato non abbandona mai il proprio posto».

Da qui la delusione anche per averlo accolto «quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo». Il segretario condivide la sua amarezza con i vertici della Lega, riuniti nel consiglio federale a Milano, nella sede storica di via Bellerio. Convocata principalmente sul pacchetto sicurezza, la riunione vira sullo strappo del numero due che non sorprende nessuno.

«Ora dobbiamo girare pagina»

Meno di tutti il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, da sempre scettico sul generale. «Semplicemente ha preso atto di essere un corpo estraneo, ora la Lega ne esce rafforzata», taglia corto l'ex presidente del Veneto. E rimarca la «corsia preferenziale e la militanza zero» della personalità del mondo al contrario, che ha esaurito la sua corsa in pochi mesi.

Complice le promozioni volute da Salvini: mezze accuse al segretario che circolano nella vecchia guardia del partito, e che potrebbero esplodere nei prossimi mesi. Intanto Zaia, come il resto della Lega, guarda avanti e proclama: «Ora dobbiamo girare pagina».

Cronaca di una giornata convulsa e di un addio annunciato. E non solo per le continue fughe in avanti dell'eurodeputato che vanno dalla lotta all'immigrazione alla politica estera, specie in chiave antiucraina. Il cambio di passo netto arriva il 26 gennaio con il deposito di «Futuro Nazionale» all'ufficio dei brevetti europei.

Un addio dai toni forti

Salvini inizialmente prova a tenere bassi i toni e liquida tutto come una «invenzione giornalistica». Ma il «coming out» di Vannacci arriva a breve, sulle reti sociali, mentre sta per cominciare a Milano la riunione del Federale.

La Lega prova a glissare sulla battaglia della sicurezza e del prossimo decreto diffondendo comunicati sulle varie misure. Ma poi avverte: lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, «siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare».

Il redde rationem tra il «capitano» e il generale c'era stato poche ore prima in privato. E secondo quanto filtra, i toni sono stati forti. Insomma non proprio «un arrivederci e grazie, ognuno per la sua strada».

L'affondo di Salvini

Poi Vannacci esce allo scoperto: «Inseguo un sogno e vado lontano. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia», scrive.

Non rinuncia a punzecchiare i suoi dicendo che continuerà a «combattere per la patria stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo». E i primi sondaggi accreditano il suo partito al 3% qualora si dovesse presentare alle prossime elezioni.

«Volevamo fare un lungo cammino insieme, condividere battaglie, costruire. Da parte mia e di tanti, c'è stata sempre massima disponibilità», attacca ancora Salvini, puntando il dito soprattutto verso il protagonismo dell'ex militare: «Essere in un partito non significa solo ottenere posti e candidature: è soprattutto lavoro e prima di tutto, lealtà».

Quindi insiste, in nome del passato militare del fuoriuscito: «Siamo abituati a pensare che parole come onore, disciplina e lealtà abbiano un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa».