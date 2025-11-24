  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni regionali in Italia Le maggioranze uscenti trionfano in Campania, Puglia e Veneto

SDA

24.11.2025 - 19:16

Roberto Fico sarà il nuovo presidente della regione Campania.
Roberto Fico sarà il nuovo presidente della regione Campania.
Keystone

Larghe vittorie delle maggioranza uscenti alle elezioni regionali in Italia di fine autunno: il centrosinistra vince in Campania e Puglia, il centrodestra primeggia in Veneto.

Keystone-SDA

24.11.2025, 19:16

24.11.2025, 19:48

Queste elezioni segnano la fine politica di tre presidenti che hanno dominato la scena locale per oltre un decennio. Il Veneto saluta Luca Zaia (Lega), al governo ininterrottamente da 15 anni; la Campania chiude i 10 anni dell'era Vincenzo De Luca (Partito democratico); la Puglia quella di Michele Emiliano, anche lui del PD, in carica dal 2015. In tutte e tre le regioni ci sarà quindi una fase di transizione con nuovi candidati.

In Veneto si è affermato il leghista Alberto Stefani, che accoglie la responsabilità del dopo Zaia con il 62,9% contro il 30,4% del progressista Giovanni Manildo, del centrosinistra.

Ampia vittoria dell'ex presidente della Camera pentastellato Roberto Fico in Campania, con il 63,8% contro il 32% di Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia.

In Puglia infine il progressista ex sindaco di Bari Antonio Decaro si impone su Luigi Lobuono del centrodestra: 65,8% contro 33,3%.

In tutta Italia è allarme per il record di non voto. Crolla l'affluenza di 16,5 punti in Veneto, di 14 punti in Puglia e di 11 in Campania.

I più letti

Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
«Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
L'ultimo saluto a Ornella Vanoni, un addio in musica

Altre notizie

Medio Oriente. Rimossi degli alti ufficiali israeliani in servizio il 7 ottobre: «L'Esercito ha fallito»

Medio OrienteRimossi degli alti ufficiali israeliani in servizio il 7 ottobre: «L'Esercito ha fallito»

Guerra in Ucraina. Putin alla finestra, ma a Mosca affiora lo scetticismo sul nuovo piano di pace

Guerra in UcrainaPutin alla finestra, ma a Mosca affiora lo scetticismo sul nuovo piano di pace

Italia. Slavine in Valtellina, chiuso in anticipo il passo della Forcola

ItaliaSlavine in Valtellina, chiuso in anticipo il passo della Forcola