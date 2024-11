Ivanka Trump rinuncia alla Casa Bianca

Ivanka Trump

La figlia 43enne del magnate e il marito Jared Kushner non entreranno nella nuova amministrazione Trump alla Casa Bianca.

Covermedia

Ivanka Trump non trascorrerà un secondo mandato nell'Ala Ovest della Casa Bianca. L'ex consigliera presidenziale si è unita al padre sul palco nelle prime ore di mercoledì, insieme al marito Jared Kushner, ai fratelli e alla matrigna Melania, per celebrare la vittoria.

Da «First Daughter» per la seconda volta, Ivanka, insieme a Jared, ha dedicato gli ultimi anni a costruire una vita a Miami, in Florida, e pare che la coppia non abbia intenzione di ritornare alla ribalta politica.

Dopo anni turbolenti a Washington, dove hanno entrambi lavorato nell'amministrazione Trump dal 2017 al 2020, si sono trasferiti in Florida e ora vivono con i loro tre figli su Indian Creek Island, conosciuta come il «Bunker dei Miliardari», circondati da vicini come l'amico Tom Brady e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, insieme alla sua fidanzata Lauren Sanchez.

Durante la scorsa amministrazione, Kushner ha lavorato su una vasta gamma di questioni e politiche, tra cui gli sforzi di pace in Medio Oriente, instaurando anche un rapporto con il controverso principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Dopo aver lasciato la Casa Bianca, ha fondato una società di private equity, che ha ricevuto un investimento di 2 miliardi di dollari (1,7 miliardi di euro) dal fondo sovrano gestito dal principe.

Intervenendo a un vertice a Miami lo scorso febbraio, Kushner ha sottolineato di aver sempre rispettato ogni legge e norma etica.

