È bastato l'annuncio del prossimo arrivo a Dakhla di Jared Kushner e della moglie Ivanka Trump per una vacanza nel Sahara Occidentale, per scatenare le discussioni in Marocco e creare aspettative per il futuro della regione.

Architetto dell'accordo tripartito Marocco-Usa-Israele e del riconoscimento americano della sovranità marocchina sul Sahara durante il primo mandato Trump, Kushner avrebbe scelto ora come meta delle sue vacanze proprio la zona a lungo contesa, fatto che per i commentatori politici del Marocco è di importanza strategica.

A due mesi dall'insediamento di Donald Trump, scrivono i media locali, la visita assume una dimensione particolare nel contesto della preparazione di un disegno di legge presidenziale volto a classificare il Polisario come organizzazione terroristica.

Inoltre Kushner potrebbe promuovere la cooperazione continua tra il Marocco e gli Stati Uniti, in particolare in materia di difesa, commercio e diplomazia regionale.

