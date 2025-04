Roma si prepara a un fitto calendario pasquale. (Immagine d'archivio). Keystone

Tiratori scelti, no fly zone, bonifiche, chiusure di strade e filtraggi con metal detector.

Keystone-SDA SDA

Roma si prepara agli eventi delle festività di Pasqua che coincideranno quest'anno con la visita nella città eterna del vicepresidente americano JD Vance ed il secondo round dei colloqui Usa-Iran, previsti per sabato probabilmente nella sede dell'ambasciata dell'Oman.

Pronto il piano sicurezza per i prossimi giorni, particolarmente impegnativi sotto il profilo dell'ordine pubblico. Le misure sono state messe a punto nel pomeriggio in un tavolo tecnico in questura, presieduto dal questore Roberto Massucci.

Il dispositivo di sicurezza scatterà già domani con il Papa atteso nel pomeriggio nel carcere di Regina Coeli - come da tradizione il Giovedì santo - dove dovrebbe incontrare alcuni detenuti e donare il Vangelo.

Sarà massima l'attenzione alla giornata di venerdì in cui si svolgerà la via Crucis ed è previsto l'arrivo di JD Vance. Il vicepresidente degli Stati Uniti, accompagnato dalla moglie Usha, atterrerà la mattina a Ciampino. Poi ci saranno i primi appuntamenti istituzionali. La sua agenda, come quella della second lady, resta blindata per motivi di sicurezza ma la Casa Bianca ha fatto sapere che è in calendario un incontro con la premier Giorgia Meloni, in programma venerdì a ora di pranzo a Palazzo Chigi.

Attenzione a stazioni e aeroporti

Nella tre giorni vedrà, inoltre, il segretario di stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Verranno monitorati attentamente, anche dall'alto, tutti gli spostamenti del numero due degli Usa. Scatteranno bonifiche lungo i percorsi che effettuerà il corteo di auto e verranno predisposte chiusure a soffietto delle strade da percorrere. In campo i tiratori scelti. Osservate speciali l'area attorno a villa Taverna in cui soggiornerà e della basilica di San Paolo fuori le mura dove potrebbe recarsi domenica prima di partire in serata. Scontato, inoltre, che nel corso della visita nella Capitale Vance e signora approfittino delle bellezze artistiche, a partire dal Colosseo.

I controlli in vista della Pasqua verranno intensificati già da domani, inoltre, attorno alle basiliche, in particolare a San Pietro dove, per la messa di domenica, scatteranno i consueti varchi di accesso alla piazza presidiati dalle forze dell'ordine e con metal detector. Previsti due filtraggi per il controllo dei partecipanti: uno ad ampio raggio e il secondo per accedere proprio all'area della celebrazione. Scatterà il divieto di sorvolare la zona e tutto il centro storico.

Nel weekend saranno super sorvegliati i luoghi d'attrazione del centro storico, le vie dello shopping, stazioni metro, scali ferroviari e aeroportuali particolarmente affollati di turisti durante le festività pasquali.