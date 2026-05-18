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Stati Uniti Due caccia EA-18 si scontrano a mezz'aria e precipitano al «Gunfighter Skies Air Show» in Idaho

Nicole Agostini

18.5.2026

Due caccia EA-18 si scontrano a mezz'aria e precipitano all'«Gunfighter Skies Air Show» in Idaho

Due caccia EA-18 si scontrano a mezz'aria e precipitano all'«Gunfighter Skies Air Show» in Idaho

Un video amatoriale mostra come due jet da combattimento EA-18 della Marina statunitense si siano scontrati durante un'esibizione aerea domenica. I quattro piloti sono riusciti a eiettarsi in tempo per salvarsi.

18.05.2026

Un video mostra come due jet da combattimento EA-18 della Marina statunitense si siano scontrati durante un'esibizione aerea domenica. I quattro piloti sono riusciti a eiettarsi in tempo per salvarsi.

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Nicole Agostini, Paolo Beretta

18.05.2026, 18:21

18.05.2026, 18:31

Domenica, due caccia EA-18 della Marina statunitense si sono scontrati durante il «Gunfighter Skies Air Show» presso la Mountain Home Air Force Base in Idaho.

Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine. Secondo quanto comunicato dalla Marina, i velivoli appartengono allo squadrone di guerra elettronica di Whidbey Island, nello Stato di Washington.

La collisione è avvenuta intorno alle 12:10 ora locale mentre gli equipaggi stavano eseguendo una dimostrazione acrobatica davanti al pubblico.

Lo spettacolo è stato immediatamente cancellato.

I quattro membri dell'equipaggio sono riusciti a salvarsi con il sedile eiettabile, sono stati soccorsi e sono in condizioni stabili, dicono le autorità.

Un video diventato virale sui social media mostra il momento della collisione e i quattro paracadute usati dai piloti per salvarsi.

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