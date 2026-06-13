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NATO in pericolo? Jet russi vicino al confine, Svezia fa decollare i caccia

SDA

13.6.2026 - 12:02

La Svezia è diventata ufficialmente membro della NATO nel marzo 2024. (Foto simbolica)
La Svezia è diventata ufficialmente membro della NATO nel marzo 2024. (Foto simbolica)
Keystone

La Svezia ha dichiarato di aver fatto decollare due coppie di caccia JAS 39 Gripen ieri per intercettare due aerei da combattimento russi che sorvolavano il Mar Baltico vicino al suo spazio aereo.

Keystone-SDA

13.06.2026, 12:02

13.06.2026, 13:15

I due incidenti si sono verificati ieri nelle zone meridionale e settentrionale del Mar Baltico.

Anche caccia della NATO sono decollati «per mantenere la sicurezza nello spazio aereo condiviso», ha affermato l'esercito svedese in un comunicato. Lo spazio aereo svedese non è stato violato in relazione agli incidenti, ha aggiunto.

«Le azioni russe sono gravi e costituiscono un modello di comportamento ricorrente che minaccia sia la nostra integrità territoriale che la nostra sicurezza», ha dichiarato nel comunicato il viceammiraglio Ewa Skoog Haslum, capo delle operazioni congiunte delle forze armate.

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