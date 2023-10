Jim Jordan non ce la fa neanche alla terza votazione alla Camera per l'elezione dello Speaker. KEYSTONE

Il repubblicano alleato di Donald Trump non ottiene i 217 voti necessari per essere eletto alla guida. Jordan ha incassato 194 voti e ne ha perso 25 dei repubblicani.

Jordan perde così la nomination dei repubblicani: dopo essere stato bocciato per tre volte in aula, la conferenza dei conservatori ha votato a porte chiuse per strappare a Jordan la nomination per mancanza di sostegno.

I repubblicani della Camera si prendono quindi il fine settimana per riflettere e lunedì torneranno a riunirsi per nominare un nuovo candidato a speaker

