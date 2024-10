Gli auguri per Jimmy Carter, che compie oggi 100 anni, nel giardino della Casa Bianca. Keystone

L'ex presidente Jimmy Carter compie oggi 100 anni con una ragione per continuare a vivere: contribuire con il suo voto a mandare Kamala Harris alla Casa Bianca, come ha detto lui stesso al figlio.

«Si sta spegnendo lentamente», ha detto qualche giorno fa un nipote. Sono ormai quasi due anni che l'ex presidente riceve solo cure palliative.

Presidente per un solo mandato, ma non contento di fare della Casa Bianca l'ultimo capitolo della sua vita politica, Carter si è impegnato per anni in favore della pace e di cause umanitarie.

È diventato così il più longevo Commander in Chief nella storia degli Usa. Carter potrà votare per le presidenziali una volta ricevuta la scheda del voto per posta: in Georgia, dove è tornato dopo esser stato sconfitto da Ronald Reagan nel 1980, cominceranno ad essere spedite a partire dal 7 ottobre.

