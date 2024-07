Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden Keystone

Nuovi guai per Joe Biden. Mentre la fuga dei democratici prosegue, il presidente degli Stati Uniti è costretto a cancellare un importante appuntamento elettorale a Las Vegas a causa di problemi di salute. Biden è infatti risultato positivo al Covid e ha dovuto lasciare la città per andare in isolamento nella sua casa in Delaware, da dove continuerà a svolgere il suo lavoro.

SDA

Per il presidente non c'era forse un momento peggiore per ammalarsi. Il suo partito infatti gli chiede da settimane di incontrare più elettori dal vivo e mostrarsi al pubblico più spontaneo nel tentativo di rilanciarsi dopo la disastrosa performance al dibattito contro Donald Trump.

E soprattutto per cercare di rassicurare sulla sua età avanzata e sul suo stato di salute, così da dimostrare di essere in grado di continuare la campagna elettorale, vincerla e governare altri quattro anni.

Biden sta opponendo una forte resistenza al pressing per lasciare la corsa alla Casa Bianca e in una delle sue ultime interviste, rilasciata qualche ora prima della diagnosi di Covid, ha dichiarato che avrebbe potuto riconsiderare la sua candidatura solo se «lo ordina il medico».

Biden: «Mi sento bene, ho solo sintomi lievi»

Biden ha assicurato di «sentirsi bene» nonostante il virus, anche se le immagini all'aeroporto di Las Vegas mentre sale le scale dell'Air Force One per volare verso il Delaware, lo mostrano molto rallentato.

I sintomi sono «lievi», non ha febbre e - ha detto il medico del presidente - ha iniziato a prendere il Paxlovid, il farmaco antivirale più usato negli Stati Uniti in questi casi.

Continua il calo nei sondaggi

Le sue rassicurazioni difficilmente calmeranno le polemiche interne al partito e lo aiuteranno nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Ap-NCOR, due terzi degli americani vorrebbero il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca. Altri sondaggi interni al partito rivelerebbero invece che tutti i papabili candidati a prendere il posto di Biden farebbero meglio contro Donald Trump.

Fra i democratici la fronda di chi si oppone al presidente si allunga e arriva a includere anche il deputato Adam Schiff, alleato di Nancy Pelosi. Pur ritenendo Biden uno dei presidenti più importanti della storia americana, Schiff ha esortato Biden a lasciare e passare il testimone, unendosi a un coro di voci che continua ad aumentare, ma che il presidente non appare, almeno per il momento, pronto ad ascoltare.

SDA