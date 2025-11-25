FranciaJordan Bardella vola nei sondaggi per la corsa all'Eliseo 2027
25.11.2025 - 11:20
Il presidente del Rassemblement National (Rn) Jordan Bardella conquisterebbe la corsa all'Eliseo nel 2027 qualunque sia il suo avversario al ballottaggio: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa per Public-Sénat a 18 mesi dal voto.
Secondo il barometro, il giovane rampante dell'estrema destra francese raccoglie il 39% dei favori, in progressione di tre punti rispetto al precedente sondaggio di ottobre. Bardella prende la volata anche sulla sua mentore Marine Le Pen, rimasta stabile al 35%, e appare come il suo successore naturale nella candidatura massima.
Soprattutto, se la condanna di Le Pen all'ineleggibilità nel caso degli assistenti all'Europarlamento dovesse venire confermata in appello a gennaio. La progressione di Bardella è ancora più spettacolare tra i simpatizzanti del Rassemblement National, dove raccoglie il 97% di opinioni favorevoli.
La novità del sondaggio Odoxa, spiegano a Parigi, risiede soprattutto nelle stime del secondo turno elettorale. Il politico di origini italiane avrebbe ormai la meglio davanti a tutti i potenziali candidati.
Contro Édouard Philippe (destra moderata, Horizons), Bardella vincerebbe con il 53% dei voti. Con il socialdemocratico Raphaël Glucksmann (Place publique), con il 58%. Il candidato della Fiamma Tricolore supererebbe anche l'ex premier macroniano e possibile candidato centrista Gabriel Attal (Renaissance), con il 56%. Quanto a un potenziale duello con il tribuno della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), la vittoria sarebbe schiacciante, con il 74% degli scrutini.
«Una tale configurazione – scrive Public-Sénat – segna una rottura netta: ad aprile scorso Édouard Philippe avrebbe battuto Bardella nel ballottaggio, con il 54% dei favori contro il 46%» per il candidato Rn.