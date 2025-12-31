Il sindaco di Moutier Marcel Winistoerfer Keystone

La città di Moutier ha dato il via ai festeggiamenti per celebrare il suo trasferimento a mezzanotte nel Canton Giura da quello di Berna. Durante la parte ufficiale, il sindaco Marcel Winistoerfer ha sottolineato il carattere storico di questo evento.

«A mezzo secolo dalla creazione del Canton Giura, Moutier sta per raggiungerlo. La città ritrova la sua patria naturale», ha dichiarato Winistoerfer alle circa 300 persone riunite davanti al municipio. «È un'emozione intensa ed eccezionale che ci è permesso vivere».

Per il sindaco autonomista della città, la storia del comune si arricchisce di una nuova pagina, ricca di emozioni e avventure. Il politico ha elogiato la tenacia e la perseveranza di coloro che hanno reso possibile questo trasferimento. «Non stiamo andando in paradiso, quello arriverà presto o tardi, ma stiamo andando nel Giura».

Portata storica

Anche il vicepresidente del governo giurassiano Stéphane Theurillat ha evocato la portata storica di questo 31 dicembre 2025. «Quello che stiamo vivendo questa sera va ben oltre l'attualità immediata e si inscrive in un arco di tempo più lungo, quello della lotta per un Giura unito, condotta con convinzione da intere generazioni».

Per il ministro – così vengono chiamati i consiglieri di Stato nel Giura – questo 31 dicembre non è solo la fine di un processo istituzionale eccezionale. «È soprattutto l'inizio di una nuova fase di vita comune per Moutier nella sua casa giurassiana». Theurillat ha affermato che questo processo è stato unico in Svizzera, sia per la sua durata che per il suo metodo.

Anche la consigliera federale giurassiana Elisabeth Baume-Schneider ha assistito all'evento a titolo privato. La serata proseguirà con un banchetto, una fiaccolata e uno spettacolo di luci e suoni. Allo scoccare della mezzanotte, Moutier, con i suoi 7300 abitanti, passerà poi ufficialmente dal Canton Berna al Giura.