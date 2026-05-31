L'Alta Rappresentante UE Kaja Kallas Keystone

Lunedì 1 giugno l'Alta Rappresentante dell'UE Kaja Kallas si recherà a Islamabad, in Pakistan, per una visita bilaterale e per l'ottavo Dialogo strategico UE-Pakistan.

Keystone-SDA SDA

Kallas incontrerà il presidente Asif Ali Zardari, il primo ministro Mian Muhammad Shehbaz Sharif e il capo delle forze armate, il feldmaresciallo Asim Munir.

L'ottavo dialogo strategico UE-Pakistan sarà copresieduto da Kallas e dal vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

L'incontro avviene mentre sono in corso i negoziati tra USA e Iran, con la mediazione di Islamabad.