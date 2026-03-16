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Medio Oriente Kallas: «A Hormuz si ipotizza un'iniziativa ONU come nel Mar Nero sul grano»

SDA

16.3.2026 - 09:02

L'alto rappresentante Ue si è consultata con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. (Foto d'archivio)
L'alto rappresentante Ue si è consultata con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. (Foto d'archivio)
Keystone

«Nel weekend ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina», ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio affari esteri.

Keystone-SDA

16.03.2026, 09:02

16.03.2026, 09:16

La chiusura dello stretto rappresenta un grave pericolo per le forniture di petrolio, specie per l'Asia, ma la situazione è problematica «anche per quanto riguarda i fertilizzanti», ha detto Kallas. «E se quest'anno ci sarà carenza di fertilizzanti, l'anno prossimo si verificherà anche una carenza di cibo».

«Oggi cercheremo di capire se è possibile cambiare il mandato della missione Aspides, il punto è capire se gli Stati membri vogliono usare questa operazione per la sicurezza nell'area dello stretto di Hormuz», ha aggiunto l'ex prima ministra estone.

«Abbiamo proposte sul tavolo, oggi ne parleremo», ha aggiunto precisando che la linea di comando di Aspides è «già pronta» ma si può immaginare anche una collaborazione nel quadro della coalizione dei volenterosi ventilata dalla Francia. Kallas ha sottolineato che la sicurezza della navigazione «serve ora».

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