Ecco cos'ha dettoA Zurigo, Kallas lancia un appello a favore del diritto internazionale
SDA
5.3.2026 - 18:50
L'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato i Paesi europei a impegnarsi a favore di un ordine mondiale basato sulle regole e sul diritto internazionale. In caso contrario si rischiano ancora più crisi e guerre.
«L'ordine basato sulle regole si sta visibilmente sgretolando», ha affermato responsabile della politica estera Kaja Kallas, giovedì all'Università di Zurigo. Questo sviluppo è destinato a portare ulteriori crisi e guerre.
La vicepresidente dell'Ue è stata invitata in occasione degli 80 anni dall'appello pronunciato da Winston Churchill, proprio a Zurigo, per un'Europa Unita. Davanti all'Università, un manipolo di manifestati ha protestato contro la posizione dell'Ue nel conflitto di Gaza.
L'Europa è molto legata al vecchio ordine basato su regole e deve ora decidere se continuare a permettere questa spirale discendente o se difendere i valori comuni e il diritto internazionale, ha detto Kajy Kallas.