Ecco cos'ha detto A Zurigo, Kallas lancia un appello a favore del diritto internazionale

SDA

5.3.2026 - 18:50

Kaja Kallas durante il suo discorso nell'aula magna dell'Università di Zurigo.
Kaja Kallas durante il suo discorso nell'aula magna dell'Università di Zurigo.
Keystone

L'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato i Paesi europei a impegnarsi a favore di un ordine mondiale basato sulle regole e sul diritto internazionale. In caso contrario si rischiano ancora più crisi e guerre.

Keystone-SDA

05.03.2026, 18:50

05.03.2026, 19:00

«L'ordine basato sulle regole si sta visibilmente sgretolando», ha affermato responsabile della politica estera Kaja Kallas, giovedì all'Università di Zurigo. Questo sviluppo è destinato a portare ulteriori crisi e guerre.

La vicepresidente dell'Ue è stata invitata in occasione degli 80 anni dall'appello pronunciato da Winston Churchill, proprio a Zurigo, per un'Europa Unita. Davanti all'Università, un manipolo di manifestati ha protestato contro la posizione dell'Ue nel conflitto di Gaza.

L'Europa è molto legata al vecchio ordine basato su regole e deve ora decidere se continuare a permettere questa spirale discendente o se difendere i valori comuni e il diritto internazionale, ha detto Kajy Kallas.

