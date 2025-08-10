  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Kallas: «I territori temporaneamente occupati sono di Kiev»

SDA

10.8.2025 - 15:40

Per Kaja Kallas, l'aggressione di Mosca non deve essere premiata.
Per Kaja Kallas, l'aggressione di Mosca non deve essere premiata.
Keystone

«Mentre lavoriamo per una pace giusta e duratura, il diritto internazionale è chiaro: tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all'Ucraina». Lo ha affermato in una nota l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas.

Keystone-SDA

10.08.2025, 15:40

10.08.2025, 15:42

«Una pace sostenibile significa anche che l'aggressione non può essere premiata. Gli obiettivi di guerra della Russia vanno oltre la conquista di territori: Mosca ha iniziato questo conflitto per distruggere l'Ucraina e minare la sicurezza europea. Un accordo non deve diventare una piattaforma per nuove aggressioni russe contro l'Ucraina, l'alleanza transatlantica e l'Europa», ha evidenziato Kallas.

Secondo Kallas, Trump ha ragione nel dire che la Russia deve porre fine alla sua guerra contro l'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno il potere di costringere la Russia a negoziare seriamente. Qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Russia deve includere l'Ucraina e l'Ue perché si tratta di una questione di sicurezza dell'Ucraina e dell'intera Europa».

