Kamala Harris rompe il suo silenzio: nel suo nuovo libro, «107 Days», attacca la decisione di Joe Biden di ricandidarsi nel 2024 nonostante l'età avanzata. La definisce «avventata» e prende le distanze dall'ex presidente in modo più netto che mai.

Nel suo nuovo libro, «107 Days», Kamala Harris fa apertamente i conti con la decisione di Joe Biden di rientrare per la prima volta nella corsa alla Casa Bianca nel 2024.

I passaggi del manoscritto sono considerati la sua più netta presa di distanza dall'ex presidente fino ad oggi e gettano una luce severa sulla sua candidatura, nonostante fosse visibilmente affaticato.

In un anteprima pubblicata da «The Atlantic», l'ex vicepresidente descrive come lei stessa abbia lottato con la domanda se avrebbe dovuto consigliare a Biden di non ricandidarsi: «Avrei dovuto dire a Joe, in tutti quei mesi di panico crescente, che avrebbe dovuto pensare a non candidarsi? Forse».

Harris critica la decisione «egoistica» di Biden

Harris critica in particolare il fatto che Biden abbia preso la decisione praticamente da solo. «Questa non era una scelta che doveva essere lasciata all'ego di un individuo, alle ambizioni di una persona. Avrebbe dovuto essere più di una decisione personale», afferma.

La politica allude direttamente alle accese discussioni che hanno preceduto il ritiro del democratico nel luglio 2024.

Come riporta «The Atlantic», Harris descrive i mesi precedenti al ritiro di Biden come un periodo di crescenti dubbi nella cerchia ristretta del presidente. Sebbene Biden rimanesse «un politico esperto e intelligente», la sua età lo aveva sempre più rallentato.

A 81 anni «Joe era diventato stanco» e la sua età si era manifestata con inciampi fisici e verbali. «Nel suo giorno peggiore, era più competente di Donald Trump nel suo giorno migliore», osserva tuttavia l'autrice.

Una questione delicata

Per la stessa Harris, la questione era delicata. Qualsiasi suggerimento di dimettersi da parte di Biden sarebbe apparso come egoistico o sleale.

Per molto tempo, la Casa Bianca si è tranquillizzata dicendo: «È una decisione di Joe e Jill». Oggi Harris la definisce «avventatezza».

Le descrizioni sono tratte dal libro di Harris «107 Days», che sarà pubblicato da Simon & Schuster il 23 settembre. Nel manoscritto l'autrice ripercorre le drammatiche settimane tra il ritiro di Biden e l'inizio della sua campagna elettorale.

Harris porterà poi il libro in tournée, con tappe anche a Londra.