L'allora (2024) candidata democratica alla presidenza e vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris prometteva ai suoi elettori «Una nuova via per il futuro».

Quanto può valere la lista con le email di milioni di sostenitori di un candidato presidenziale? Kamala Harris, rivela il New York Times, ha venduto la sua per 6,5 milioni di dollari alla Democratic National Committee (Dnc), ossia il Comitato nazionale del partito che aveva sostenuto la sua candidatura alla Casa Bianca dopo il ritiro di Joe Biden.

Un'operazione che ha sollevato più di qualche perplessità sulla trasparenza delle campagne elettorali americane.

Quel denaro infatti è stato quasi immediatamente utilizzato per aiutare Harris a saldare le spese residue della sua campagna del 2024.

Vendere la lista è un investimento?

Il nuovo gruppo politico dell'ex candidata, Fight for the People PAC, ha speso quasi 7 milioni di dollari nell'ultimo mese del 2025, secondo nuovi documenti federali, in larga parte per spese legate alla campagna presidenziale che in precedenza non erano state dichiarate come debiti.

Tra i pagamenti figurano 4 milioni di dollari a una società di produzione mediatica, quasi 200.000 dollari a una società di sondaggi e 99.100 dollari all'azienda che gestisce gli eventi per The Roots, il gruppo hip-hop che si è esibito all'ultimo comizio della Harris a Filadelfia.

I funzionari del Dnc hanno affermato che l'acquisto della lista di sostenitori della Harris – che ha aiutato la candidata del 2024 a raccogliere 1,5 miliardi di dollari in 15 settimane – rappresenta un investimento prezioso che alla fine si ripagherà ampiamente, consentendo al partito in difficoltà di attingere alla sua vasta rete di piccoli donatori.

Un momento delicato per i Dem

Ma la transazione ha sollevato interrogativi sulla decisione del partito di spendere denaro che è poi servito a saldare debiti del 2024 in un momento in cui sta cercando di riconquistare la Camera e affronta una dura battaglia per riprendere il controllo del Senato, con quasi 100 milioni di dollari in meno rispetto alla sua controparte repubblicana.

«Per me, questo solleva davvero domande sulle finanze della campagna, su quanto tutto sia stato trasparente riguardo alla campagna del 2024, su cosa sia stato speso e su quali lezioni dobbiamo trarre da quell'esperienza», ha dichiarato Tim Lim, membro del Dnc, che ospiterà una raccolta fondi per il partito a maggio.