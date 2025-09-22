  1. Clienti privati
Il suo intervento a New York Karin Keller-Sutter all'Onu per parlare di uguaglianza di genere

SDA

22.9.2025 - 20:22

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter davanti all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.
Keystone

L'uguaglianza di genere è un diritto universale e un catalizzatore per lo sviluppo economico, ma le recenti crisi l'hanno resa più arretrata: lo ha detto Karin Keller-Sutter davanti all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

22.09.2025, 20:22

«Il progresso per il quale abbiamo lottato per decenni è ora minacciato in molti Paesi», ha dichiarato la Presidente della Confederazione in occasione del 30° anniversario della Conferenza mondiale sulle donne.

L'attuazione concreta della parità di genere è il modo più sicuro per proteggere le persone e costruire le società, e da essa dipendono la democrazia e la prosperità economica», ha aggiunto la Consigliera federale originaria del canton San Gallo.

Anche la Svizzera si trova ad affrontare sfide importanti in termini di uguaglianza. La responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha spiegato che esiste ancora un divario salariale tra uomini e donne, soprattutto perché le madri lavoratrici incontrano notevoli ostacoli sul mercato del lavoro, e le donne sono ampiamente sotto rappresentate nelle posizioni dirigenziali.

