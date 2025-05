La situazione tra le due potenze nucleari si è inasprita dopo che il 22 aprile alcuni assalitori hanno ucciso 26 turisti a Pahalgam. KEYSTONE

Dopo l'attentato mortale contro turisti in Kashmir, le tensioni tra India e Pakistan si sono ulteriormente inasprite. Stamattina New Delhi ha segnalato la settima notte consecutiva di scontri a fuoco tra soldati pakistani e indiani lungo la linea di demarcazione.

Nella parte del Kashmir controllata da Islamabad sono state inoltre chiuse più di 1000 scuole religiose. Tutte le cosiddette madrasse nella parte pakistana del Kashmir sarebbero state chiuse per dieci giorni, ha dichiarato il capo dell'autorità locale per gli affari religiosi, Hafiz Nazeer Ahmed. Secondo fonti governative, il motivo della chiusura sarebbe «la tensione al confine e il potenziale di un conflitto».

La situazione tra le due potenze nucleari si è inasprita dopo che il 22 aprile alcuni assalitori hanno ucciso 26 turisti a Pahalgam. Secondo la polizia indiana, tra i responsabili dell'attentato vi erano due cittadini pakistani. Dopo l'attacco, l'India ha accusato il Pakistan di sostenere il «terrorismo transfrontaliero», ma Islamabad ha respinto l'accusa.

Il conflitto potrebbe ulteriormente aggravarsi

Il conflitto potrebbe ulteriormente aggravarsi. Ieri mattina, il ministro dell'Informazione pakistano Attaullah Tarar ha dichiarato che il governo dispone di «informazioni attendibili dei servizi segreti» secondo cui «l'India intende sferrare un attacco militare nelle prossime 24-36 ore».

Ieri sera Washington ha invitato i due Paesi a un allentamento delle tensioni. Secondo quanto riferito dalla portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha telefonato separatamente al ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar e al primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Rubio ha esortato Islamabad a «collaborare alle indagini su questo attacco spietato» in riferimento a quanto avvenuto una decina di giorni fa.

Rubio ha invitato l'India a «collaborare con il Pakistan per allentare le tensioni e mantenere la pace e la sicurezza nell'Asia meridionale». Dopo la telefonata, il ministro degli Esteri indiano ha dichiarato che «gli autori, i sostenitori e i pianificatori» dell'attacco «devono essere assicurati alla giustizia».

L'India ha chiuso il proprio spazio aereo ai velivoli pakistani

Ieri l'India ha chiuso il proprio spazio aereo ai velivoli pakistani. Il divieto di volo si applica a tutti i mezzi registrati o noleggiati in Pakistan, compresi quelli militari, secondo una comunicazione delle autorità indiane alle compagnie aeree. La misura resterà in vigore fino al 23 maggio. In precedenza, il Pakistan aveva chiuso il proprio spazio aereo agli aerei provenienti dall'India.

Martedì il primo ministro indiano Narendra Modi aveva concesso al suo esercito «piena libertà operativa» per rispondere «all'attacco terroristico contro civili in Kashmir», secondo quanto riferito da fonti governative.

La regione del Kashmir, situata nell'Himalaya settentrionale, con circa 15 milioni di abitanti in maggioranza musulmani, è divisa dall'indipendenza dell'India e del Pakistan nel 1947. Entrambi i Paesi rivendicano la totalità del territorio e hanno già combattuto due guerre per il controllo della regione montuosa.