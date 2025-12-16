  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cile - Argentina Kast con Milei a Buenos Aires inaugura una «nuova fase delle relazioni»

SDA

16.12.2025 - 19:57

Primo viaggio all'estero da presidente eletto per Kast.
Primo viaggio all'estero da presidente eletto per Kast.
Keystone

Argentina e Cile inaugurano una nuova fase delle relazioni bilaterali grazie alla forte sintonia politica tra il presidente argentino, Javier Milei, e il leader ultraconservatore cileno José Antonio Kast che si insedierà a partire da marzo alla presidenza del Cile.

Keystone-SDA

16.12.2025, 19:57

16.12.2025, 20:04

È quanto emerso al termine della riunione tenuta oggi a Buenos Aires tra Milei e Kast, che ha scelto Buenos Aires come prima destinazione di un suo viaggio all'estero come presidente eletto.

«La scelta del nostro Paese come prima destinazione internazionale per il Presidente eletto del Cile sottolinea l'importanza strategica delle relazioni bilaterali, che entreranno in una fase di rinnovato slancio e impegno per affrontare le principali sfide dell'agenda condivisa, nonché le questioni regionali e globali», afferma in tal senso una nota della presidenza argentina.

«In questo primo incontro, entrambi i leader hanno delineato una tabella di marcia per il lavoro congiunto e hanno stabilito le priorità in materia di sicurezza regionale e di frontiera, lotta alla criminalità organizzata transnazionale, promozione del commercio e degli investimenti e cooperazione nei settori chiave dell'economia», prosegue la nota. Milei ha confermato nell'occasione la sua presenza a Santiago del Cile, l'11 marzo in occasione della cerimonia di insediamento di Kast.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
L'astrologa: «Allo Scorpione non piacciono i giochi di potere»
Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia
Dopo aver insultato delle attiviste, Brigitte Macron si spiega: «Mi dispiace, ma...»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. L'UE al summit della verità: «Sugli asset russi serve una decisione»

Guerra in UcrainaL'UE al summit della verità: «Sugli asset russi serve una decisione»

Guerra in Ucraina. La partita di Zelensky: «Mosca risponda dei suoi crimini»

Guerra in UcrainaLa partita di Zelensky: «Mosca risponda dei suoi crimini»

Dalle minacce alle azioni. Trump chiede 10 miliardi di danni alla BBC: «Mi hanno messo le parole in bocca»

Dalle minacce alle azioniTrump chiede 10 miliardi di danni alla BBC: «Mi hanno messo le parole in bocca»