Medio Oriente Katz ad Hamas: «Rilasciate gli ostaggi o sarete annientati»

SDA

8.9.2025 - 09:26

Il ministro della Difesa di Israele Israel Katz (foto d'archivio)
Il ministro della Difesa di Israele Israel Katz (foto d'archivio)
Keystone

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha esortato Hamas a rilasciare gli ostaggi e deporre le armi o di prepararsi ad affrontare la distruzione di Gaza e il suo stesso annientamento.

Keystone-SDA

08.09.2025, 09:26

08.09.2025, 09:29

«Questo è un ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all'estero – ha dichiarato Katz su X -: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati».

La dichiarazione giunge poco dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso quello che ha definito un «ultimo avvertimento» ad Hamas per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza.

«Oggi un uragano devastante si abbatterà sui cieli di Gaza City e i tetti delle torri terroristiche tremeranno», ha aggiunto il ministro, sottolineando che «l'esercito israeliano sta proseguendo le sue operazioni come previsto e si sta preparando a espandere le sue manovre per conquistare Gaza»

