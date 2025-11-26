  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Katz: «Hezbollah disarmi entro la  fine dell'anno o interverremo con la forza»

SDA

26.11.2025 - 15:41

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz (foto d'archivio)
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz (foto d'archivio)
Keystone

L'esercito israeliano interverrà «con forza» in Libano se Hezbollah non sarà disarmato «entro la fine dell'anno». Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz alla Commissione Esteri e Difesa della Knesset, citato dai media israeliani e libanesi.

Keystone-SDA

26.11.2025, 15:41

26.11.2025, 15:48

«Non credo che Hezbollah si disarmerà volontariamente entro la fine dell'anno come chiesto dagli Stati Uniti. Non vedo che questo sta accadendo. Se non si disarmeranno, non ci sarà altra scelta che intervenire di nuovo con forza in Libano», ha detto Katz.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi

Altre notizie

Africa. I militari annunciano la presa del potere in Guinea-Bissau

AfricaI militari annunciano la presa del potere in Guinea-Bissau

USA. Stangata in arrivo sui turisti internazionali nei parchi nazionali

USAStangata in arrivo sui turisti internazionali nei parchi nazionali

In visita a Beirut. Egitto: «L'escalation in Medio Oriente non giova a nessuno»

In visita a BeirutEgitto: «L'escalation in Medio Oriente non giova a nessuno»