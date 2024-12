Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz (foto d'archivio) Keystone

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all'esercito di «prepararsi a rimanere» per tutto l'inverno nella zona cuscinetto tra Israele e Siria, sulle alture del Golan.

Keystone-SDA SDA

Una parte di queste sono state conquistate da Israele nella guerra arabo-israeliana del 1967.

«Alla luce di quanto sta accadendo in Siria, è di fondamentale importanza per la sicurezza mantenere la nostra presenza sulla cima del Monte Hermon, e bisogna fare tutto il possibile per garantire la prontezza dell'esercito sul posto, in modo che i combattenti possano rimanere lì nonostante le difficili condizioni climatiche» durante l'inverno, ha detto Katz.