Svizzera-Germania Keller-Sutter incontra Merz a Berlino per rafforzare la collaborazione

SDA

2.9.2025 - 15:43

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ricevuta oggi a Berlino dal cancelliere tedesco Friedrich Merz
La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ricevuta oggi a Berlino dal cancelliere tedesco Friedrich Merz
Keystone

Rafforzare ulteriormente la collaborazione economica e approfondire la cooperazione tra Svizzera e Germania.

Keystone-SDA

02.09.2025, 15:43

02.09.2025, 15:52

Sono gli obiettivi annunciati oggi, nel corso di una visita a Berlino, dalla Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e dal cancelliere federale tedesco Friedrich Merz.

Durante l'incontro, l'accento è stato posto sull'impegno dei due Paesi a favore della sicurezza in Europa e si è discusso della situazione in Ucraina, si legge in una nota diffusa dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Keller-Sutter ha sottolineato che per la Svizzera è importante appoggiare la ricerca di una soluzione pacifica. Per quanto riguarda la politica europea, sono stati tematizzati i prossimi passi relativi al pacchetto di accordi Svizzera-Unione europea, precisa il DFF.

Le parti hanno evocato anche la politica dei dazi statunitense e le sue ripercussioni. Per garantire la concorrenzialità dell'Europa, occorre evitare frizioni interne in ambito fiscale e commerciale, secondo la presidente della Confederazione, che ha anche espresso apprezzamento nei confronti dell'obiettivo dell'UE di ridurre gli oneri amministrativi.

Merz e Keller-Sutter hanno pure sottolineato l'interesse dei due Paesi nei confronti di economie dinamiche, aperte e competitive, così come di un ordinamento commerciale globale basato sulle regole. Per i due Paesi un commercio privo di ostacoli è la base necessaria per il benessere comune e la forza propulsiva per l'innovazione e la concorrenzialità in Europa. La cooperazione in questo e in altri ambiti sarà rafforzata e approfondita grazie a una dichiarazione congiunta, che sarà redatta a breve, precisa il DFF.

La consigliera federale ha anche condiviso con il cancelliere federale tedesco Merz le valutazioni sullo sviluppo dell'imposizione minima dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), che dovrebbe essere strutturata nel modo più pragmatico e competitivo possibile, prosegue il DFF, aggiungendo che a Berlino la presidente della Confederazione ha anche partecipato a uno scambio di opinioni con rappresentanti dell'economia tedesca.

Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, Keller-Sutter e Merz hanno espresso il loro apprezzamento «per l'ampiezza e la rilevanza assunta dalla collaborazione bilaterale e transfrontaliera». I due Paesi cooperano in numerosi settori importanti quali l'economia, la scienza, l'istruzione, l'energia, i trasporti, la migrazione e la difesa, traendo vicendevolmente benefici da tale partenariato.

Trump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca
È morto il giornalista italiano Emilio Fede
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro

Stati Uniti. Trump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca

Stati UnitiTrump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca

Francia. Macron «ordina» ai capi della maggioranza di lavorare con il PS

FranciaMacron «ordina» ai capi della maggioranza di lavorare con il PS

Medio Oriente. Lazzarini condanna l'indifferenza della comunità internazionale per Gaza

Medio OrienteLazzarini condanna l'indifferenza della comunità internazionale per Gaza