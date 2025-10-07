DiplomaziaKeller-Sutter lancia un appello per la pace in Medio Oriente
7.10.2025 - 08:13
In occasione del secondo anniversario degli attacchi palestinesi in Israele la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha lanciato un appello alla pace. «È più che mai tempo di porre fine alla violenza», afferma oggi sulla piattaforma X.
Due anni dopo gli attacchi «i nostri pensieri vanno a tutte le persone che soffrono», scrive la Keller-Sutter, invitando Hamas a liberare gli ostaggi israeliani.
«La disperazione e l'immenso dolore devono finire», ha scritto ancora la presidente della Confederazione. «La pace è l'unica via possibile.»
Il 7 ottobre 2023 terroristi di Hamas, insieme ad altri gruppi islamisti, hanno compiuto il peggior massacro nella storia di Israele: circa 1'200 persone furono uccise e più di 250 rapite e portate nella Striscia di Gaza.
Israele reagì con un'offensiva militare, ancora in corso, che ha provocato finora oltre 66'000 morti e circa 170'000 feriti.
