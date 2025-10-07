  1. Clienti privati
Diplomazia Keller-Sutter lancia un appello per la pace in Medio Oriente

SDA

7.10.2025 - 08:13

"La pace è l'unica via possibile.", secondo la presidente della confederazione Karin Keller-Sutter. (foto d'archivio)
Keystone

In occasione del secondo anniversario degli attacchi palestinesi in Israele la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha lanciato un appello alla pace. «È più che mai tempo di porre fine alla violenza», afferma oggi sulla piattaforma X.

07.10.2025, 09:39

Due anni dopo gli attacchi «i nostri pensieri vanno a tutte le persone che soffrono», scrive la Keller-Sutter, invitando Hamas a liberare gli ostaggi israeliani.

«La disperazione e l'immenso dolore devono finire», ha scritto ancora la presidente della Confederazione. «La pace è l'unica via possibile.»

Il 7 ottobre 2023 terroristi di Hamas, insieme ad altri gruppi islamisti, hanno compiuto il peggior massacro nella storia di Israele: circa 1'200 persone furono uccise e più di 250 rapite e portate nella Striscia di Gaza.

Israele reagì con un'offensiva militare, ancora in corso, che ha provocato finora oltre 66'000 morti e circa 170'000 feriti.

