Kenya La più alta onorificenza nazionale allo scomparso Odinga

SDA

20.10.2025 - 15:03

I funerali di Raila Odinga
I funerali di Raila Odinga
Keystone

Il presidente keniano William Ruto ha conferito la più alta onorificenza nazionale all'ex primo ministro e leader dell'opposizione Raila Odinga, recentemente scomparso, celebrandolo come «eroe nazionale».

Keystone-SDA

20.10.2025, 15:03

20.10.2025, 15:15

Durante le celebrazioni della giornata nazionale degli Eroi (Mashujaa Day) nella città di Kitui, Ruto ha nominato Odinga, Capo dell'Ordine del Cuore d'Oro (Chg), il più importante titolo mai assegnato ad una personalità politica, anche se postumo, come riporta Citizen Digital.

Il conferimento arriva il giorno dopo che l'ex primo ministro è stato sepolto a Bondo, il villaggio natale nella contea di Siaya. Odinga è morto il 15 ottobre 2025 a 80 anni, mentre era in cura in un ospedale in India. Durante l'esposizione della salma nello stadio di Nairobi, a cui sono accorse migliaia di persone, vi sono state 5 vittime, di cui tre a seguito degli spari della polizia per disperdere i partecipanti.

