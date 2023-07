Secondo l'inviato presidenziale americano per il clima John Kerry, Cina e Usa prevedono già altri incontri per discutere di questioni climatiche. Keystone

La missione di tre giorni a Pechino di John Kerry non ha portato ad un accordo immediato con la Cina, in particolare per la riduzione delle emissioni di carbone, ma c'è l'impegno a rivedersi e a «lavorare intensamente» in vista della Cop28 di Dubai.

Lo ha detto lo stesso inviato presidenziale americano per il clima, ammettendo che «ci vorrà un po' più di lavoro per aprire nuovi orizzonti».

SDA