Iran Khamenei attacca Trump: «È colpevole per i morti»

SDA

17.1.2026 - 11:30

Per Khamenei gli Stati Uniti hanno fomentato la rivolta.
Per Khamenei gli Stati Uniti hanno fomentato la rivolta.
Keystone

La Guida suprema iraniana Ali Khamenei attacca il presidente americano Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste degli ultimi giorni.

Keystone-SDA

17.01.2026, 11:30

17.01.2026, 11:37

«Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole per le vittime, i danni e le calunnie da lui rivolte alla nazione iraniana», ha detto l'ayatollah in occasione della festività islamica dell'Eid al-Mab'ath, secondo quanto riporta il suo profilo su X.

