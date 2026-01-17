IranKhamenei attacca Trump: «È colpevole per i morti»
La Guida suprema iraniana Ali Khamenei attacca il presidente americano Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste degli ultimi giorni.
«Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole per le vittime, i danni e le calunnie da lui rivolte alla nazione iraniana», ha detto l'ayatollah in occasione della festività islamica dell'Eid al-Mab'ath, secondo quanto riporta il suo profilo su X.