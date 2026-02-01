La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Keystone

La guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato l'allarme su una «guerra regionale» in caso di attacco da parte degli Usa.

Keystone-SDA SDA

«Gli Stati Uniti devono essere consapevoli che qualsiasi attacco contro l'Iran porterà sicuramente a una guerra nella regione», ha affermato la guida suprema.

Stando Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe incaricato il suo team di elaborare opzioni per un'azione militare rapida contro l'Iran, che sia decisiva senza trascinare gli Stati Uniti in una guerra prolungata in Medio Oriente.