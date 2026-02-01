  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Khamenei: «Un attacco americano porterà a una guerra»

SDA

1.2.2026 - 10:09

La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.
La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.
Keystone

La guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato l'allarme su una «guerra regionale» in caso di attacco da parte degli Usa.

Keystone-SDA

01.02.2026, 10:09

01.02.2026, 10:13

«Gli Stati Uniti devono essere consapevoli che qualsiasi attacco contro l'Iran porterà sicuramente a una guerra nella regione», ha affermato la guida suprema.

Stando Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe incaricato il suo team di elaborare opzioni per un'azione militare rapida contro l'Iran, che sia decisiva senza trascinare gli Stati Uniti in una guerra prolungata in Medio Oriente.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»
Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Valanga travolge un gruppo di sciescursionisti sul Piz Alv, un morto e un ferito

Altre notizie

«Una vergogna». La rabbia delle vittime di Epstein: «Non siamo state protette. Chi ha abusato invece sì»

«Una vergogna»La rabbia delle vittime di Epstein: «Non siamo state protette. Chi ha abusato invece sì»

Stati Uniti. Musk torna a finanziare i repubblicani, versati 10 milioni di dollari

Stati UnitiMusk torna a finanziare i repubblicani, versati 10 milioni di dollari

Guerra in Ucraina. Kiev: «Un drone russo ha colpito un autobus, almeno 12 morti»

Guerra in UcrainaKiev: «Un drone russo ha colpito un autobus, almeno 12 morti»